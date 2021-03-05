Два человека погибли при падении самолета в Австралии

Канберра, 5 марта. Правоохранители и эксперты выехали в национальный парк Кейп-рейндж, расположенный рядом с портом Эксмут. Там произошла авиакатастрофа, погибли люди.

По предварительным данным, с городского аэродрома вылетел легкомоторный самолет. В назначенное время воздушное судно не вернулось, связи с экипажем не было.

В ходе поисковой операции спасатели обнаружили обломки самолета, упавшего в каньон. На борту были пилот и пассажир, которые скончались сразу после крушения. Специалисты в настоящее время проводят спецмероприятия для выяснения причины падения лайнера.

В Мексике разбился самолет, принадлежавший ВВС. Судно практически не успело взлететь — оно загорелось и покинуло пределы взлетной полосы. Трагедия унесла жизни шести военных, сообщал ФАН.