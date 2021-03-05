Найдена первая экзопланета с видимой атмосферой

Москва, 5 марта. Исследователи из Института астрономии Макса Планка в Германии впервые нашли горячую суперземлю на орбите вокруг красного карлика Глизе 486.

О находке с видимой атмосферой говорится в исследовании, опубликованном в журнал Science. Карлик Глизе 486 расположен в 26 световых годах от Земли. Находка немецких астрономов получила название Глизе 486b. Эта экзопланета на 30% больше Земли. К тому же она в 2,8 раза тяжелее.

Полный оборот вокруг своего солнца Глизе 486b делает за полтора дня на расстоянии в 2,5 миллиона километров. Условия на этой экзопланете похожи на те, что можно наблюдать на Венере. Если бы поверхность Глизе 486b была на сто градусов горячее, она была бы покрыта лавой.

Российские ученые тем временем проектируют аппарат для исследования Венеры. Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН. Запуск космического корабля запланирован через восемь лет. Вероятно, российский аппарат получил название «Венера-Д».