Дептранс Москвы сообщил о подорожании эвакуации автомобилей-нарушителей

Москва, 5 марта. Эвакуация неправильно припаркованных машин в Москве станет дороже на 855 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Обновленные тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, включающей реальные расходы города на эвакуацию, пояснили в департаменте транспорта. В них входят стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Добропорядочных автовладельцев корректировки не коснутся, подчеркнули в департаменте. При этом и нарушители оценят нововведение, поскольку для москвичей, чьи авто попали на спецстоянку, установят более низкие тарифы, чем реальная стоимость процесса. Однако эвакуацию необходимо вовремя оплатить. Более того, чем раньше произвести оплату, тем дешевле обойдется нарушение.

Перемещение на спецстоянку автомобиля категории В с двигателем мощностью 80-250 лошадиных сил обойдется владельцу в 6 450 рублей. Согласно сайту «Московского паркинга», сейчас тариф составляет 5 595 рублей.

Стоимость автомобилей также выросла в России. Цены ряда моделей транспортных средств на российском рынке в среднем увеличились на 2,1%.