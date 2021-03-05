Сосед солистки Little Big заявил, что ее «не выдержит ни один мужик»

Санкт-Петербург, 5 марта. Солистка популярной панк-поп-рейв-группы Little Big Софья Таюрская поделилась с фанатами историей неразделенной любви и необдуманно брошенной в ее адрес фразе.

Таюрская родилась в Иркутске, но довольно скоро ее родители переехали в Новодвинск. Когда будущей звезде исполнилось девять лет, она влюбилась в мальчика из соседнего подъезда. Узнав о его частых визитах на каток, Таюрская тоже решила встать на коньки.

Но вместо отношений она получила любовь к фигурному катанию и множество друзей. Теперь каждую зиму исполнительница мечтает прокатиться по льду, как в детстве, но из-за напряженного рабочего графика постоянно не успевает. А по весне, как правило, жалеет об упущенной возможности.

«P.S. С мальчиком мы были хорошими друзьями, но я никогда не забуду его фразу мне девятилетней: «У тебя ужасный характер, тебя не выдержит ни один мужик»», — поделилась артистка в Instagram.

Растроганные фанаты попросили Таюрскую почаще рассказывать истории из детства. Многие признались, что тоже влюбились в фигурное катание, выйдя на лед в школьный период.

Фанаты Little Big тем временем скорбят по умершей экс-солистке группы Анне Кастельянос. По последним данным, причиной смерти артистки стала кардиомиопатия.