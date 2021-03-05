Россия конструктивно отреагирует на позитивные сигналы США

Москва, 5 марта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова.

Дипломат считает, что со стороны Соединенных Штатов «невозможно постоянно видеть» недружественные действия в адрес России. Об этом Мария Захарова высказалась в интервью телеканала «Россия-24».

«Мы их (российско-американские отношения. — Прим. ред.) видим такими, какими они должны быть. Мы смотрим на эти отношения как на отношения равноправного партнерства, взаимоуважительного и взаимовыгодного — вот так мы их видим», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась сотрудничать с США, даже в те моменты, когда речь касалась сложных и важных вопросов. И если теперь администрация президента Джо Байдена начнет совершать позитивные действия в отношения РФ, то в ответ получит конструктивную и быструю реакцию.

Накануне США пригрозили России новыми санкциями по делу блогера Алексея Навального. Также был озвучен ряд условий, при соблюдении которых удастся избежать ограничений.