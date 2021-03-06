Соседов назвал главное пожелание женщинам на 8 Марта

Музыкальный критик Сергей Соседов пожелал женщинам на 8 Марта крепкого здоровья. В комментарии ФАН он отметил, что последние события показали, что здоровье — самое главное, что может быть.

«Хочу пожелать женщинам, как и мужчинам, здоровья, здоровья, здоровья! Чтобы никакие «ковиды» нас не ломали. Сейчас это самое актуальное. Без здоровья никуда! Нужны силы, иммунитет, женщинам особенно — силы и здоровье! Желаю, чтобы весна поскорее наступила, была теплой, чтобы свежесть, добро и любовь сопровождали в это время и женщин, и мужчин, потому что одних без других не существует», — заявил Соседов.

При этом собеседник ФАН признался, что в его семье не принято отмечать 8 Марта. По его словам, праздник потерял свое изначальное значение.

«В советское время 8 Марта было весенним днем в череде немногих праздников. Раньше 8 Марта было немного политическим праздником, как день борьбы за права женщин. Безусловно, праздник потерял свое значение. Он и раньше был слабо мотивированным», — объяснил он.

Ранее политолог Евгений Сатановский призвал забыть об устаревшей коннотации 8 Марта и радоваться празднику.