Годовая инфляция в России выросла до 5,67%

Москва, 5 марта. Показатель годовой инфляции в России по итогам февраля вырос до 5,67%, следует из данных Росстата. В месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.

Согласно Росстату, продовольственные товары в феврале 2021 года подорожали на 1,22% в месячном выражении и на 7,72% в годовом. Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,58% и на 5,67% — за год. Стоимость услуг в феврале выросла на 0,44% по сравнению с январем, а в годовом выражении рост составил 2,91%.

Росстат уточнил, что куриное мясо в феврале подорожало на 4,7%, а яйца — на 2,3%. На 0,2% выросла стоимость подсолнечного масла, а сахар, наоборот, подешевел на 0,8%. Кроме того, отмечается прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Например, огурцы подорожали на 18,%, бананы — на 8,9%, виноград — на 8,5%, картофель — на 8,1%, зелень — на 7,7%, морковь — на 7,5%, помидоры — на 7,1%. При этом снизились цены на апельсины (-6,2%), грибы (-0,4%) и лимоны (-0,3%).

Хлеб и хлебобулочные изделия в феврале выросли в цене на 0,48%, крупы и бобовые — на 0,18%, макаронные изделия — на 1,44%, мясо и птица — на 1,63%. Рыба и морепродукты подорожали на 0,83%, молоко и молочная продукция — на 0,4%, сливочное масло — на 0,4%.

Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) фиксирует рост мировых цен на продукты питания на протяжении девяти месяцев подряд. Согласно свежим данным, индекс продовольственных цен в феврале вырос на 2,4% в месячном выражении.