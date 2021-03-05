ИИ научился создавать привлекательные для мозга портреты людей

Хельсинки, 5 марта. Исследователи из Университета Хельсинки научили искусственный интеллект создавать привлекательные для мозга человеческие портреты.

Изображения показали 30 добровольцам. В этот момент ученые регистрировали их мозговые реакции с помощью электроэнцефалографии. От участников эксперимента требовалось оценить увиденное по степени привлекательности. Полученные результаты электроэнцефалографии ученые проанализировали с помощью методов машинного обучения.

Затем устройства подключили к генеративной нейронной сети. Это потребовалось, чтобы она научилась понимать, какие именно процессы в мозге происходят, когда конкретный человек смотрит на привлекательное лицо. После этого нейросеть создала новые образы.

Возможности искусственного интеллекта довольно обширны. Например, недавно ИИ научился оживлять людей на фотографиях. Такая возможность доступна на портале MyHeritage, где появилась функция Deep Nostalgia. Нейросеть улучшает качество снимка, после чего делает анимацию.