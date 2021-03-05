Задержание торговцев людьми и разговор Дабибы с Меркель—что произошло в Ливии 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 марта 2021 года.

Борьба с контрабандой

В городе Бани Валид прошла операция 444-й батальона сил триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по противодействию контрабанде. Совершен рейд по шести объектам местных бандформирований.

Силами батальона освобождены 70 заложников и арестованы обвиняемые по делам о контрабанде и торговле людьми.

Политика

Представители Собрания старейшин Западного региона, Большого Триполи и Центрального региона в ходе заседания в Зуваре зачитали коллективное заявление, призвав Палату представителей к предоставлению вотума доверия временному Правительству национального единства (ПНЕ), сформированному Абд аль-Хамид Дабибой.

تجمع حكماء وأعيان المنطقة الغربية يدعون مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنيةhttps://t.co/dzxAuGOfEa — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 5, 2021

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы она поздравила главу временного правительства с назначением на должность. Также стороны обсудили развитие политической ситуации в Ливии.

Дабиба отметил, что ФРГ всегда занимала активную позицию по отношению к североафриканскому государству, являясь флагманом европейской политики, поддерживая ливийский диалог и приняв Берлинскую конференцию.

تلقيتُ صباح اليوم اتصالًا من المستشارة???????? "أنجيلا ميركل"، التي قامت مشكورة بتهنئتنا بمناسبة تكليفنا برئاسة الحكومة، كذلك ناقشنا باستفاضة مستجدات الوضع السياسي في ????????.

ل???????? دور إيجابي دائما تجاه ???????? من خلال قيادة موقف أوروبي موحد وكذلك دعم الحوار الليبي و تبني فكرة مؤتمر برلين. pic.twitter.com/YP8ZCdKKY3 — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 5, 2021

Вице-премьер Правительства национального согласия Ахмед Майтыг провел встречу с Советом старейшин юго-восточного региона, в состав делегации от которого вошли представители муниципалитетов Джалу, Авджала, Аджхара и Тазербо. Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при получении государственных услуг.

Делегация старейшин обратилась к заместителю главы триполитанского правительства с просьбой о финансировании сельскохозяйственных проектов и помощи в содержании дорог. Майтыг заявил, что поработает над тем, чтобы поддержать регион.

معيتيق يبحث مع مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي سبل دعم المشاريع الزراعية. #ليبيا #المرصد https://t.co/7HxgcY87fX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 5, 2021

Экономика

Экономическая рабочая группа по Ливии выступила с заявлением о текущих событиях в стране. Ее сопредседатели, среди которых — представители Евросоюза, Египта и США, выразили озабоченность возможным ухудшением ситуации в электроэнергетическом секторе государства в начале лета 2021 года, если в кратчайшие сроки не будут выделены средства для проведения реформ.

В заявлении отмечено, что есть и другие области, для которых необходимо выделение финансирования: борьба с пандемией коронавируса, выплата заработной платы сотрудникам государственного сектора и финансирование для продолжения функционирования Национальной нефтяной корпорации (ННК). Призыв адресован всем лицам, принимающим решения в Ливии.

أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي و #مصر والولايات المتحدة الأميركية والبعثة الأممية في #ليبيا) عن قلقهم بشأن وضع قطاع الكهرباء في ليبيا. pic.twitter.com/bNK6BRQIRM — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 5, 2021

Немецкий посол в Ливии Оливер Овца также выразил опасения по поводу экономической ситуации в стране.

«Мы разделяем озабоченность Экономической рабочей группы по Ливии, особенно в том, что касается недостаточности финансирования в секторе электроэнергетики», — написал он.

Дипломат добавил, что призывает ливийцев добросовестно сотрудничать для оказания государственных услуг населению.

السفير الألماني: متخوفون من نقص التمويل اللازم للكهرباء في ليبيا. #الساعة24https://t.co/TdS31oPFlE — الساعة 24 (@alsaaa24) March 5, 2021

Общество

После резкого роста случаев закрытия школ в Сабхе международный детский чрезвычайный фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил партию защитного оборудования и необходимых приборов в изоляционный отдел медицинского центра и другие учреждения города.

UNICEF delivers Covid-19 protective gear to Sabha after outbreakhttps://t.co/hbAN4JLFpt — Libyan Express (@libyanexpress) March 5, 2021

Отделение Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН и Ливийский красный полумесяц раздали теплые вещи 195 семьям в Адждабии. Граждане получили полные зимние комплекты, включающие одеяла, матрасы, лампы, работающие от солнечных батарей, кухонные принадлежности, средства гигиены, верхнюю одежду и детские подгузники.