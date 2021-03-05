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Ливия

Задержание торговцев людьми и разговор Дабибы с Меркель—что произошло в Ливии 5 марта

Задержание торговцев людьми и разговор Дабибы с Меркель—что произошло в Ливии 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 марта 2021 года.

Борьба с контрабандой

В городе Бани Валид прошла операция 444-й батальона сил триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по противодействию контрабанде. Совершен рейд по шести объектам местных бандформирований.

Силами батальона освобождены 70 заложников и арестованы обвиняемые по делам о контрабанде и торговле людьми.

Политика

Представители Собрания старейшин Западного региона, Большого Триполи и Центрального региона в ходе заседания в Зуваре зачитали коллективное заявление, призвав Палату представителей к предоставлению вотума доверия временному Правительству национального единства (ПНЕ), сформированному Абд аль-Хамид Дабибой.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы она поздравила главу временного правительства с назначением на должность. Также стороны обсудили развитие политической ситуации в Ливии.

Дабиба отметил, что ФРГ всегда занимала активную позицию по отношению к североафриканскому государству, являясь флагманом европейской политики, поддерживая ливийский диалог и приняв Берлинскую конференцию.

Вице-премьер Правительства национального согласия Ахмед Майтыг провел встречу с Советом старейшин юго-восточного региона, в состав делегации от которого вошли представители муниципалитетов Джалу, Авджала, Аджхара и Тазербо. Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при получении государственных услуг.

Делегация старейшин обратилась к заместителю главы триполитанского правительства с просьбой о финансировании сельскохозяйственных проектов и помощи в содержании дорог. Майтыг заявил, что поработает над тем, чтобы поддержать регион.

Экономика

Экономическая рабочая группа по Ливии выступила с заявлением о текущих событиях в стране. Ее сопредседатели, среди которых — представители Евросоюза, Египта и США, выразили озабоченность возможным ухудшением ситуации в электроэнергетическом секторе государства в начале лета 2021 года, если в кратчайшие сроки не будут выделены средства для проведения реформ.

В заявлении отмечено, что есть и другие области, для которых необходимо выделение финансирования: борьба с пандемией коронавируса, выплата заработной платы сотрудникам государственного сектора и финансирование для продолжения функционирования Национальной нефтяной корпорации (ННК). Призыв адресован всем лицам, принимающим решения в Ливии.

Немецкий посол в Ливии Оливер Овца также выразил опасения по поводу экономической ситуации в стране.

«Мы разделяем озабоченность Экономической рабочей группы по Ливии, особенно в том, что касается недостаточности финансирования в секторе электроэнергетики», — написал он.

Дипломат добавил, что призывает ливийцев добросовестно сотрудничать для оказания государственных услуг населению.

Общество

После резкого роста случаев закрытия школ в Сабхе международный детский чрезвычайный фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил партию защитного оборудования и необходимых приборов в изоляционный отдел медицинского центра и другие учреждения города.

Отделение Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН и Ливийский красный полумесяц раздали теплые вещи 195 семьям в Адждабии. Граждане получили полные зимние комплекты, включающие одеяла, матрасы, лампы, работающие от солнечных батарей, кухонные принадлежности, средства гигиены, верхнюю одежду и детские подгузники.

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