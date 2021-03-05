Новое налоговое соглашение России с Люксембургом вступило в силу

Москва, 5 марта. Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией. Документ вступил в силу с 5 марта 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.

Ведомство уточнило, что положение нового договора будут применяться с 1 января 2022 года. Российская сторона завершила процедуры по ратификации протокола в конце прошлого года, когда свою подпись под документом поставил президент Владимир Путин.

Люксембург и Россия договорились об изменении налогового соглашения в конце ноября 2020 года. Документ предусматривает повышение ставки налога до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Владимир Путин в марте прошлого года предложил установить налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты. Российский лидер тогда подчеркнул, что, если иностранные государства не примут предложения РФ, то Москва выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Сегодня вопрос о ратификации аналогичного договора прорабатывается властями Японии. В Токио надеются, что процедура согласования скоро завершится.