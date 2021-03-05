Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон продает свой особняк почти за 15 млн долларов

Лос-Анджелес, 5 марта. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон избавляется от своей недвижимости в Калифорнии. Звезда «Спасателей Малибу» решила покинуть Америку и навсегда переехать в Канаду.

Она уже выставила на продажу свой особняк, строительством которого занималась сама с нуля. Памела Андерсон приобрела в 2000 году пустой участок земли за 1,8 миллиона долларов. Однако за возведенный дом она рассчитывает получить 14,9 миллиона долларов.

«С этим домом у меня связано множество сексуальных и веселых воспоминаний», — откровенно призналась звезда изданию The New York Post.

Главной причиной переезда Андерсон, которая родилась в Канаде, назвала желание «вернуться к своим корням». Актриса вместе со своим супругом, бывшим телохранителем переберется в канадский дом на острове Ванкувер, который раньше принадлежал ее бабушке.

«Сейчас я снова создаю свою жизнь там, где все началось. Это была безумная поездка, полный круг совершился. Я уехала из маленького города, когда мне было чуть больше двадцати лет ради работы в Playboy. Я путешествовала по всему миру, чтобы просто вернуться домой — в одно из самых прекрасных мест на земле», — объяснила звезда «Спасателей Малибу».

Памела Андерсон сейчас наслаждается шестым браком с новым мужем Дэном Хейхерстом. Недавно она ошарашила фанатов, дав интервью вместе с мужем прямо из постели.