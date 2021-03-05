Киевский магазин с русскоязычными продавцами взбесил депутата Украины

Киев, 5 марта. Сотрудник одного из местных магазинов вступил с депутатом в перепалку из-за того, что тот потребовал обслужить его на украинском языке.

Экс-нардеп от «Блока Петра Порошенко» Олег Барн устроил скандал в супермаркете в столице Украины из-за обслуживания. Он потребовал от продавца, чтобы с ним разговаривали на украинском языке, однако тот отказался. О произошедшем депутат рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, происшествие случилось в торговой точке, расположенной недалеко от центрального военного госпиталя. Там консультант отказался обслуживать мужчину на украинском языке и назвал гривны рублями. Покупатель оскорбился и начал упрекать работника в том, что он не уважает родину, а также ленится выучить язык той страны, в которой живет.

Барн также напомнил сотруднику торгового зала, что закон о языке действует уже второй месяц. Продавец же, по его словам, возмущался тем, что его заставляют говорить на родном языке и отвечал депутату, что тот его и так должен был понять.

Похожий случай произошел в Казахстане. Там член Союза писателей опубликовал статью, в которой предложил штрафовать, депортировать в Россию и сажать в тюрьмы граждан страны, не владеющих казахским языком, сообщал ФАН.