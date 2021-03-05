Топливный сбор на рейсы по России увеличен «Аэрофлотом»

Москва, 5 марта. Группа «Аэрофлот» повысит цену топливного сбора для перевозчиков «Россия», «Аврора» и «Аэрофлот» с 10 марта текущего года. Изменения не коснутся только лоукостера «Победа».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное сообщение для агентов. Изменение стоимости перелета произойдет только на внутренних рейсах. Группа хочет привлечь не менее 8,5 млрд рублей в текущем году, отмечает издание со ссылкой на собеседника одной из крупнейших авиакомпаний.

В настоящее время топливная надбавка в экономклассе составляет 1,5 тысячи рублей, в комфорт-классе — 2,25 тысячи рублей, в бизнес-классе — 3 тысячи рублей. Год назад соответствующий показатель был значительно больше, однако с начала пандемии коронавируса оператор снизил цену с 2,7 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей.

Аналитики сервиса Туту.ру ранее сообщили, что рынок авиаперевозок в России постепенно восстанавливается. В частности, увеличивается количество бронирований по внутренним направлениям. На некоторых маршрутах рост спроса превысил 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.