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Минпросвещения РФ намерено провести ЕГЭ безопасно для детей на фоне COVID-19

Минпросвещения РФ намерено провести ЕГЭ безопасно для детей на фоне COVID-19

Москва, 5 марта. ЕГЭ в 2021 году проведут безопасно для выпускников школ на фоне распространения коронавируса, заявили в Минпросвещения РФ.

Ведомство уже опубликовало график проведения экзаменов в этом году. ЕГЭ будет проходить с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса, чтобы ограничить детей от возможного заражения.

Новый учебный год в России начнется в привычном очном режиме, выразили надежду в Минпросвещения. В то же время, специалисты намерены оперативно реагировать на любые случаи заражения COVID-19 в учебных заведениях.

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