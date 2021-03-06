Зачем Россия и Саудовская Аравия заключили военный союз

Россия и Саудовская Аравия договорились о военном сотрудничестве. Это открывает двум странам широкое поле для взаимодействия: подготовка войск, борьба с терроризмом и пиратством, консультации военных ведомств.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах этого военно-политического шага и перспективах, которые он открывает.

Новый договор

Распоряжение главы правительства РФ о подписании нового договора с Саудовской Аравией было опубликовано 19 февраля 2021 года. В нем подчеркивается, что в общем стремлении к укреплению отношений два государства будут действовать с позиции уважения независимости и суверенитета друг друга.

Действие документа рассчитано на пятилетний срок, однако имеется автоматическое продление до тех пор, пока одна из сторон не уведомит о намерениях прекратить сотрудничество. При этом прекращение сотрудничества никак не должно повлиять на уже начатые к этому моменту совместные проекты — они должны быть реализованы в полной мере.

Уполномоченными органами, контролирующими выполнение положений договора, назначены военные ведомства двух стран. Для координации сотрудничества будет сформирована совместная рабочая группа, на заседаниях которой и будет производиться обсуждение всех инициатив. Кроме того, в случае возникновения каких бы то ни было спорных ситуаций, решаться они должны через двусторонние консультации.

Также в тексте договора отмечается, что каждая из сторон сама берет на себя производные расходы, связанные с реализацией совместных военных проектов. Исключения из этого правила возможны, но только по письменной договоренности сторон.

Уже на протяжении долгого времени Россия и Саудовская Аравия входят в 20-ку стран-лидеров по военным расходам. Теперь же они объединяются ради совместного развития.

Разворот Эр-Рияда

Саудиты идут на смену своего военно-политического курса на фоне явного разлада отношений с Вашингтоном. Если при предыдущем президента США Дональде Трампе Эр-Рияд был полноценным союзником Вашингтона, то со сменой руководства Белого дома ситуация изменилась.

Примечательно, что в последние дни перед инаугурацией Джо Байдена и.о. министра обороны США Энтони Тата и заменитель министра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман договорились о расширении отношений и укреплении оборонного сотрудничества. Тогда в сообщениях Пентагона подчеркивалось, что это необходимо для совместного противостояния иранской угрозе.

Кроме того, одним из последних решений Трампа было подписание договора о продаже Саудовской Аравии и ОАЭ крупной партии истребителей пятого поколения F-35 и высокоточных боеприпасов.

Несмотря на все это, одним из первых шагов президента Джо Байдена после прихода к власти стала заморозка договора о продаже оружия странам Персидского залива. Практика оценки новой государственной администрацией проведенных ранее сделок, впрочем, не является чем-то необычным. Так, например, после анализа соглашения американская администрация все же позволила продать оружие Объединенным Арабским Эмиратам.

Во многом этому способствовала нормализация отношений с Израилем, к которому присоединился Абу-Даби — новая американская власть поддерживает примирение между арабскими странами и еврейским государством.

Однако в отношении саудитов Байден придерживается более жесткой линии. Поскольку новый глава США выразил намерения скорее прекратить войну в Йемене, активным участником которой является Эр-Рияд, поставок вооружения в страну ждать не стоит.

Все это заставляет Саудовскую Аравию искать новые способы заполнить возникший вакуум военно-политического сотрудничества. Россия в этом случае является наиболее выгодным партнером, поскольку располагает внушительной военной мощью и является значимым игроком на Ближнем Востоке.

Договору о двустороннем сотрудничестве предшествовала большая дипломатическая работа, которая уже вылилась в ряд конкретных решений и договоренностей.

«Калашников» и не только

Так, 20 февраля 2021 года появилась информация о новом российско-саудовском контракте о создании совместного производства из области ВПК. Разговоры о создании в Саудовской Аравии завода по производству стрелкового оружия велись довольно давно: еще в 2017 году появились сведения о том, что новое предприятие будет специализироваться на выпуске популярных во всем мире автоматов от концерна «Калашников».

По ряду причин, в том числе и из-за пандемии коронавируса, конкретные решения по этому вопросу откладывались, однако теперь стороны подписали контракт на реализацию первого этапа постройки производства на территории Королевства. Сейчас соглашение согласовывается сторонами, после чего вступит в силу.

При этом Россия заинтересована в продвижении и другой своей продукции на Ближнем Востоке. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высказывался о том, что отечественный танк Т-14 «Армата» может быть интересен военнослужащим стран данного региона.

Не оружием единым

В соответствии с недавними договоренностями ОПЕК+, Россия и Казахстан получили разрешение нарастить добычу нефти. С апреля минувшего года добыча РФ увеличилась на 115 тысяч баррелей в день. В то же время другие страны, сохранили прежние показатели нефтедобычи.

Причиной решения стало то, что РФ и Казахстан не являются «нефтяными королевствами», зарабатывающими преимущественно на продаже углеводородов. Помимо добычи ресурсов в этих государствах присутствует свой спрос на нефтепродукты, обусловленный развитием сельского хозяйства и промышленности. Другие страны ОПЕК+, и прежде всего Саудовская Аравия, пошли в этом вопросе навстречу Москве и Нур-Султану.

Примечательно что Эр-Рияд в настоящее время даже начал снижение уровня разработки месторождений. И это при том условии, что весной 2020 года именно действия саудитов (увеличение добычи и сбыта топлива) стали причиной обострения кризиса и снижения цен на нефть.

Тогда активность Эр-Рияда на нефтяном рынке и его настрой на борьбу за покупателей топлива стали причиной разногласий с Москвой, которые теперь уже уходят в прошлое.

Новый этап отношений?

Впрочем, нельзя сказать, что до этого отношения двух стран стояли на месте. Напротив — с 1991 года они стабильно развивались. Партнерство двух государств можно назвать сбалансированным: оно подразумевает консультации и обмен опытом по добыче и сбыте топлива, торговлю сельскохозяйственными ресурсами, гуманитарное и научно-техническое сотрудничество (вплоть до совместного изучения космоса).

Однако есть и определенные разногласия. Например, относительно ситуации в Сирии или иранской ядерной программы. Данные вопросы еще не сошли с международной повестки и оба государства не изменили своих позиций по ним.

Усиление же военного сотрудничества способно несколько изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Вашингтон сейчас теряет свои позиции в регионе из-за резких шагов предыдущего президента США и поспешных действий его преемника. Россия же, которая и без того давно оказывает поддержку ближневосточным государствам, является выгодным партнером для потерявших ненадежного союзника стран.