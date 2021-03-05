Экс-солистка «Миража» Ирина Салтыкова занялась строительством курятника

Москва, 5 марта. Знаменитая певица, экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова всерьез занялась дачным вопросом. О новых постройках на участке она рассказала фанатам.

В Instagram Stories звезда опубликовала несколько изображений и призналась, что сейчас занимает ее мысли.

«Хочу с вами поделиться. Строю курятник! Что вы думаете по этому поводу? И теплицу», — написала 54-летняя артистка.

По всей видимости, свое мнение о новом увлечении знаменитой артистки поклонники выразили в личных сообщениях. Постов, посвященных дачному вопросу, она в последнее время не публиковала.

Салтыкова в разводе, а ее дочь Алиса давно выросла, пишет телеканал «360». Она пошла по стопам матери, отучилась во Франции и Швейцарии, стала писать стихи и прозу, выступать на различных мероприятиях. В 2018 году благодаря поддержке матери начала музыкальную карьеру в России.

Любимым домом и участком занимается и телеведущий Максим Галкин. В особняке в подмосковной деревне Грязь у них с женой Аллой Пугачевой есть повара и садовники. А в холле висит старинная люстра на 72 лампочки.