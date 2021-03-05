Птенцы эму вылупились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Нижний Новгород, 5 марта. Два страусенка появились на свет в местном зоопарке. Воспитанием малышей занимается папа. Параллельно он высиживает еще одно яйцо.

Генеральный директор учреждения Владимир Герасичкин рассказал, что в первые месяцы после рождения птенцов папа-страус прячет их под пером. Он отметил, что к гнезду не имеет права подойти даже самка.

Двойняшки-эму уже начали изучать окружающее их пространство и начинают постепенно самостоятельно есть. У главы семейства сейчас главная забота — высидеть еще одно яйцо. Сотрудники «Лимпопо» до сих пор не могут определить пол страусят, потому что отец слишком настороженно их опекает.

Воспитанница контактного зоопарка «Приют Белоснежки» бурая медведица Винни-Пушка подружилась с собаками, сообщал ФАН. Они играют в догонялки, прыгают друг на друга, устраивают шуточную борьбу.