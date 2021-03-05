Россиянки назвали героинь кино, на которых хотят быть похожими

Москва, 5 марта. Российские зрительницы в ходе опроса, проведенного каналом Cinema, выбрали киногероинь, которых считают главными образцами для подражания.

Большое количество россиянок хотят быть похожими на главную героиню культовой американской картины «Унесенные ветром» —Скарлетт О"Хару. Они описали ее как волевую, сильную, но при этом чувственную и умеющую любить женщину. В прошлом году лента, снятая в 1939 году, вызвал скандал в США. На фоне протестов Black Lives Matter сервис HBO Max убрал фильм с платформы, объяснив это спорными моментами, связанными с расой. Однако позже картина вернулась в коллекцию.

На втором месте оказались сразу две киногероини — Дана Скалли из сериала «Секретные материалы» и Кларисса Старлинг из триллера «Молчание ягнят». Примечательно, что обе женщины по сюжеты были агентами ФБР.

Третьим образцом для подражание россиянки выбрали Хюррем Султан — героиню турецкой исторической драмы «Великолепный век» Сериал выходил с 2011 по 2014 года. За это время персонажа исполнили Мерьем Узерли (в сериях 1 – 102) и Вахиде Перчин (103 – 134).

Также в список попали радистка Кэт из советского многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», Эллен Рипли из картины «Чужой» и Бри Ван де Камп из сериала «Отчаянные домохозяйки».