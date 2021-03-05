Киев, 5 марта. Все переговоры по поставкам угля из республик Донбасса в 2014–2015 годах проводились с ведома экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Дмитрий Джангиров.

Политолог вспоминает, как правительство Яценюка перевело 2,8 млрд гривен республикам Донбасса в самом начале конфликта. Деньги пошли на покупку необходимого Киеву угля. При этом сделка якобы совершалась в наиболее напряженный момент конфликта.

Джангиров задается вопросом, почему Служба безопасности Украины не возбудила дело против бывшего премьер-министра. Отдельно эксперт подчеркивает, что решение о закупке угля было принято Яценюком по согласованию с Петром Порошенко. При этом официальная риторика властей в адрес республик Донбасса оставалась крайне агрессивной.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что проблемы в энергосистеме Незалежной связаны с трудностями системного планирования. Из-за ряда ошибок Киев будет вынужден наладить поставки ресурсов из Белоруссии и России. В том числе, это касается и угля, которого местным электростанциям систематически не хватает.