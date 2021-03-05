Следующий учебный год в России планируют начать в очном формате

Москва, 5 марта. Соответствующее заявление 5 марта сделал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире федерального телеканала страны.

Речь идет об учебном годе, который начнется 1 сентября 2021 года. Сергей Кравцов отметил, что на сегодняшний день Россия готова к любому сценарию, но надеется на лучшее развитие событий.

«В случае какой-то ситуации связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать. Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год», — сказал в эфире «Россия-1» министр просвещения.

По словам Кравцова, сейчас на территории страны почти все школы работают в очном формате после режима дистанционного обучения, который вводили из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В прошлом месяце Минпросвещения сообщало, что внимательно следит за эпидемиологической обстановкой во всех школах в российских субъектах. По данным на 13 февраля, меры, направленные на борьбу с COVID-19, сохранялись в более 40 средних общеобразовательных учреждениях.