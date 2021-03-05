IFAB скорректировал правила фиксации игры рукой в футболе

Цюрих, 5 марта. Пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) сообщила о внесении изменений в правила, касающиеся игры рукой.

Случайная игра рукой в футболе, в результате которой игрок забивает гол или имеет возможность поразить ворота соперника, больше не будет считаться нарушением правил. Изменения трактовки фола были внесены в ходе 135-го ежегодного собрания IFAB.

Случаи игры рукой в футболе, когда она находится в естественном положении, как и раньше будут самостоятельно оценивать арбитры. Стоит отметить, что представители IFAB оставили в силе возможность проводить пять замен в матче, которая появилась у тренеров во время пандемии коронавируса.