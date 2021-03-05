Экономика США может столкнуться с разгоном инфляции

Вашингтон, 5 марта. ФРС США намерена сохранить уровень инфляции не выше 2% до полного восстановления рынка труда. Однако глава ведомства Джером Пауэлл допускает достижение более высоких значений.

США ожидает новый пакет поддержки экономики, сумма которого составляет 1,9 трлн долларов. В результате вливания денежной массы рынок отреагирует бурным ростом цен. Повышение инфляции может повлиять на рост ставок по кредитам, лишив предприятия сектора МСП доступа к деньгам.

Пауэлл отметил, что не рассчитывает на восстановление рынка труда до конца текущего года. В отдельные моменты восстановительная политика Вашингтона будет приводить к ускорению роста цен.

Запуск «печатного станка» закономерно приведет к росту и без того большого госдолга США. Однако Пауэлл считает, что в текущей ситуации обязательства Вашингтона не являются главной проблемой американского финансового сектора.