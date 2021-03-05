В Общественной палате планируют разработать решения для защиты информации в Сети

Бороться с мерами Роскомнадзора относительно социальных сетей могут только заинтересованные в дезинформации. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич.

Стало известно, что Роскомнадзор разработал проект приказа, который обяжет крупные соцсети установить счетчики посещаемости. Если распоряжение примут, то владельцы интернет-площадок в обязательном порядке должны будут установить специальную «программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса», предложенную федеральной службой. Это позволит определить, будет ли соцсеть попадать под действие закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента. Общественное обсуждение нового закона продлится до 18 марта 2021 года.

Александр Малькевич в комментарии ФАН признался, что Общественная палата РФ поддерживает эту инициативу, так как действительно необходимо понимать, сколько реальных пользователей существует в социальных сетях.

«Это поможет выявить и отсечь фейковые аккаунты. В некоторых соцсетях есть огромное количество пустых аккаунтов-ботов, именно с них в огромном количестве распространяются фейковые материалы. С ботов идут различные вбросы. Это очень важный шаг, это то, что можно назвать «санитаром цифрового леса». Общественная палата проект поддерживает», — обозначил он.

Эксперт отметил, что в дальнейшем Общественная палата также планирует работать над защитой информации в Интернете.

«Я считаю, что подобные инструменты важны и нужны, а противостоять им могут только те, кто заинтересован в распространении лживой информации. Мы это приветствуем и будем предлагать в дальнейшем иные решения с целью защиты общества от сознательного распространения недостоверной информации», — сказал Малькевич.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Александр Малькевич заявлял, что Москва должна решительно потребовать от Twitter и других иностранных соцсетей соблюдать наше законодательство, ведь Россия — это не страна третьего мира. Дело в том, что интернет-платформа с 2017 года не удалила около трех тысяч твитов с контентом, нарушающим законодательство Российской Федерации.