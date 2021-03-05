Скопинский маньяк оправдал насилие «любовью к сексу»

Москва, 5 марта. Похитивший девочек и насиловавший их в бункере на протяжении четырех лет маньяк рассказал, что не поддерживает кастрацию педофилов и что все люди, по его мнению, любят секс.

Маньяк из Скопина Виктор Мохов, который похитил двух несовершеннолетних девочек, держал их в подвале и насиловал годами, заявил, что он против кастрации педофилов и отмены моратория на смертную казнь для таких, как он. Он подчеркнул, что «секс любят все», а те люди, которые приносят несчастья другим, всегда могут исправиться, сообщил РЕН ТВ.

Добавим, слесарь Мохов в 2000 году похитил в Рязанской области двух подростков, которым было по 14 и 17. Он привез своих жертв в дом в Скопине и удерживал их там четыре года. Маньяк истязал своих жертв в бункере и насиловал их. Одна девочка родила ему двоих детей, которых он отобрал.

ФАН сообщал, что до своего преступления Мохов злоупотреблял спиртным. За год до похищения его дважды привлекали к ответственности из-за алкоголя.