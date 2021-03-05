Сенатор Рязанский призвал отдать дань женскому труду 8 Марта

Председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский призвал не перегружать Международный женский день домыслами и не возвращать его в революционные времена, а вместо этого отдать дань женскому труду.

Сенатор считает, что на сегодняшний день с точки зрения законодательного пространства женщинам не нужно бороться за какие-либо права. Для воплощения в жизнь интересов, которые касаются женщин, есть другие действенные способы, отметил Рязанский.

«В чувствительных направлениях — здравоохранение, образование — женщины играют ведущую роль. Не надо нас переносить в начало прошлого века, это время прошло. Я рассматриваю это как праздник, в который мы должны отдать дань уважения женскому труду, влиянию на наши жизни, красоте, обаянию, выразить благодарность матерям, сестрам и дочерям. Я рассматриваю этот праздник с гуманистических позиций, не придавая оттенки борьбы за права», — заявил собеседник ФАН.

Рязанский рассказал, что традиционно поздравляет с 8 Марта женщин, которые его окружают — родных и близких, коллег по работе, сотрудников аппарата и общественных организаций.

«Сложилась хорошая традиция в этот весенний праздник дарить цветы, улыбки, несложные, но приятные подарки. Поэтому желаю всем добра, счастья, улыбок и всего самого хорошего!» — добавил сенатор.

Ранее политолог Евгений Сатановский призвал забыть об устаревшей коннотации 8 Марта и радоваться празднику.