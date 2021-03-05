Самарского учителя с поддельной справкой обвиняют в жестоком обращении с детьми

Самара, 5 марта. Педагога одной из тольяттинских школ уволили из-за поддельного документа об отсутствии судимости. Также суд возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с детьми.

Прокуратура Автозаводского района выясняет обстоятельства уголовного дела по статье о жестоком обращении с несовершеннолетними.

Подозреваемым является учитель начальных классов в одной из местных школ. По данным следствия, педагог неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Кроме того, выяснилось, что мужчина устроился в учебное заведение, использовав поддельную справку об отсутствии судимости. На самом деле, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сообщается, что учителя уже уволили из школы. Полиция установила всех потерпевших, по отношению к которым совершались действия противоправного характера.

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