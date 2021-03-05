Ани Лорак появилась на вечеринке Киркорова в компании бывшего мужа

Москва, 5 марта. Знаменитая певица Ани Лорак посетила вечеринку коллеги Филиппа Киркорова, устроенную в честь Евровидения. Да не одна, а в компании бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

В центре мероприятия оказалась песня Sugar, к написанию которой Киркоров приложил свою руку. Именно с этой композицией выступит на международном музыкальном конкурсе артистка Наталия Гордиенко. Она представит Молдавию.

«Король» российской эстрады собрал на мероприятии своих близких друзей и знакомых. На вечеринке появились рэпер Тимати (Тимур Юнусов), музыкальные продюсеры Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и многие другие.

После выступления Гордиенко вечеринка продолжилась. Гости танцевали под хиты Евровидения и фотографировались на память. Лорак запечатлелась с экс-мужем и дочерью Софией, крестным отцом которой является Киркоров. Несколько кадров с вечера она опубликовала в Instagram.

Саунд-продюсер лейбла Black Star Inc Егор Глеб, с которым Лорак приписывали роман, на мероприятии не появился.

Певица недавно подогрела интерес к своей личной жизни видео с холостым коллегой Сергеем Лазаревым. Артист нежно обнял исполнительницу, а затем поцеловал.