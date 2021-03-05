Шугалей призвал Совбез ООН отменить санкции против ливийского народа

Москва, 5 марта. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который возглавляет социолог Максим Шугалей, заявил о необходимости отменить санкции против семьи и приближенных бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В организации отметили, что отправили официальное письмо заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову с просьбой внести на рассмотрение Совбеза данную инициативу. Свою позицию Фонд объяснил тем, что решение о санкциях принималось 10 лет назад и уже не отвечает нынешним запросам Ливии.

«Это подтверждают результаты последних социологических исследований, которые Фонд представил на недавнем заседании Африканского клуба. Кстати, все его участники единогласно поддержали инициативу об отмене санкций», — написал Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мировое сообщество не может продолжать игнорировать нежелание ливийцев иностранного вмешательства в дела страны. Большинство граждан связывают период расцвета страны с именем свергнутого лидера.

«Возможно, поэтому данные исследований четко отражают политические предпочтения народа, который свои голоса на предстоящих президентских выборах в декабре 2021 года отдает его сыну - Сейфу Каддафи. Однако он до сих пор находится под санкциями, а значит, ливийский народ лишается шанса получить честные выборы, в которых равные права предоставляются всем кандидатам», — объяснил президент Фонда.

При этом в организации указали на то, что из 16 фигурантов санкционного списка в живых осталось 10 человек. Трое из них удерживаются в триполитанских тюрьмах без официальных обвинений, а оставшиеся — старше 60 лет.

Шугалей заметил, что Фонд защиты национальных ценностей не смог самостоятельно отправить предложение в Совбез ООН. Организация принимает только служебную корреспонденцию и письма от частных лиц. Однако социолог надеется, что российский МИД получит и изучит переданный пакет документов.