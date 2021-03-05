Суд лишил родительских прав омского изверга, измывавшегося над детьми

Омск, 5 марта. Житель города истязал и бросал на пол двух малолетних детей, после чего попал под следствие. В суде он отказался признавать вину.

По решению суда мужчину, который издевался над малышами, лишили родительских прав. По данным следствия, 45-летний фигурант истязал пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку.

Сам злоумышленник не присутствовал на заседании. Он участвовал в нем по видеосвязи. Нерадивый отец будет находиться в следственном изоляторе до 30 марта.

Правоохранители полагают, что если подозреваемый останется на свободе, то окажет давление на детей. При этом сам обвиняемый вину признать отказался. Расследование дела продолжается.

Похожий случай произошел в Красноярске. Там готовятся задержать местную жительницу, которую уличили в истязании собственных детей, сообщал ФАН.