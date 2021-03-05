Роскомнадзор составил протоколы на соцсети за призывы детей к незаконным акциям

Москва, 5 марта. Представители Роскомнадзора составили протоколы в отношении некоторых социальных сетей за призывы несовершеннолетних граждан к участию в незаконных мероприятиях.

Согласно полученной информации, под наказание попали ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», Тelegram и ТikТok. Протоколы также были составлены на западные площадки Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. На всех указанных цифровых платформах провокаторы распространяли информацию, в которой содержались призывы к участию в незаконных акциях.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российский суд обязал социальную сеть «Одноклассники» заплатить 4 млн рублей штрафа за призыв детей к участию в несанкционированных митингах.