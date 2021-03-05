Озвучен фактор резкого взлета цен на нефть и газ

Москва, 5 марта. Стоимость углеводородов может резко вырасти, если вложения в их добычу прекратятся. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Отсутствие глобальных инвестиций в добычу углеводородов может спровоцировать развитие дефицита и резкий рост цен на энергоносители, объяснил он редакции журнала «Сибирская нефть».

«Без инвестиций в традиционные ресурсы мы рискуем прийти к ситуации дефицита и резкому росту цен на энергоносители», — уверен Дюков.

Кроме того, доля газа в добыче «Газпром нефти» углеводородов в течение ближайших лет может достигнуть 45%, указал глава компании. При этом предприятие осознает свою ответственность за дополнительное сокращение выбросов при развитии традиционных для энергетики отраслей.

В феврале стало известно, что доходы РФ от нефти и газа упали на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (или на 30,4%). Их доля в общем объеме доходов снизилась с 39,3 до 28%. По подсчетам Счетной палаты, стоимость барреля нефти Urals в среднем составляла 43,3 против 63,9 доллара в 2019 году.

Негативным фактором для цен на нефть служат новости о новых штаммах коронавируса. Такое мнение озвучили аналитики ФБА «Экономика сегодня».