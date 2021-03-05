Эфиопские военные отпустили захваченных в Тиграе журналистов

Аддис-Абеба, 5 марта. Власти Эфиопии отпустили корреспондента BBC и других сотрудников западных СМИ, задержанных ранее в штате Тиграй. Военнослужащие удерживали журналистов, несмотря на наличие у них аккредитаций.

Неделю назад переводчики AFP и The Financial Times Фицума Берхане и Алула Акалу, а также независимый журналист Темрат Енаме и корреспондент BBC Гирмая Гебру были арестованы и доставлены в лагерь, где ранее размещались силы федерального Северного командования.

Фицума Берхане до сих пор находится под арестом. Директор AFP Global News Фил Четвинд призвал немедленно освободить коллегу. По его словам, «сотрудничество со СМИ не должно быть мотивом для задержания».



Освобождению других пленников поспособствовало давление международных групп по защите прав работников прессы.



Представитель Комитета защиты журналистов в Африке к югу от Сахары госпожа Мутоки Мумо сочла арест работников СМИ проявлением цензуры.

«Нехватка независимых репортажей из Тиграя вызывает тревогу. Арест эфиопскими военными работников СМИ приведет только к страху и самоцензуре», – заявила правозащитница.

С начала ноября северо-восточная часть Эфиопии стала ареной битвы между армией и боевиками «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ). Правительство страны блокирует связь и препятствует деятельности журналистов в зоне конфликта. Это провоцирует слухи о жестокости военнослужащих.

Операция национальной армии против группировки «Народный фронт освобождения Тиграя» началась после нападения отрядов боевиков на базу республиканских вооруженных сил. Этому предшествовали разногласия из-за переноса выборов под предлогом пандемии коронавируса. Руководство Тиграя провело региональное голосование, несмотря на запрет столичных властей.