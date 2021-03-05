Наталья Рудова спровоцировала слухи о романе с Нагиевым

Москва, 5 марта. Звезда сериала «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько нежных снимков с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

На кадрах, сделанных в машине, актриса прильнула к популярному телеведущему. На одном из снимков Рудова придерживает лицо Дмитрия Нагиева, делая вид, что тянется к нему для поцелуя. Под публикацией звезда назвала коллегу «лучшим партнером на свете», чем немало заинтриговала своих подписчиков.

Свежие фотографии вызвали бурную реакцию у пользователей Сети. Многие в комментариях отметили, что Рудова и Нагиев прекрасно смотрятся вместе и были бы красивой парой. Более внимательные фолловеры разглядели на кадрах съемочную площадку и предположили, что знаменитости просто участвуют в одном проекте.

«Какая вы красивая пара»; «А они что вместе?»; «Вот это интрига! Вы кстати очень подходите друг другу», — написали поклонники.

Сейчас Наталья Рудова востребованная актриса театра и кино, однако до своей популярности она работала продавцом, чтобы оплачивать съемное жилье. Историей о начале карьеры звезда поделилась на своей странице в Instagram.