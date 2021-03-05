Названы возможные сроки отказа от мер по коронавирусу в регионах России

Москва, 5 марта. Субъекты Российской Федерации могут отказываться от ограничений по COVID-19 через две-четыре недели после Москвы, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Москва — пример для других регионов страны, объяснил специалист. При этом власти каждого региона принимают решения об отмене мер по противодействию коронавирусной инфекции самостоятельно, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, заметил Болибок в комментарии URA.RU.

«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2-4 недели», — сказал он.

В Российской Федерации наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, людям нельзя пренебрегать существующими мерами профилактики COVID-19, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.