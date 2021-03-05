Пандемия обнажила проблемы экономики стран Балтии

Москва, 5 марта. Логистическая сфера Прибалтики испытывает серьезные трудности в связи пандемией. Однако проблемы с грузоперевозками возникли в республиках задолго до COVID-19.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что из-за постепенного ухода логистических компаний и оттока молодых специалистов за границу станы Балтии рискуют превратиться в никому ненужную периферию Европы. Если Литве это грозит в меньшей степени, то Латвия и Эстония постепенно превращаются в «европейское захолустье», отметил экономист. По его словам, в результате республики могут превратиться в «нахлебников», живущих за счет поддержки брюссельских фондов.

Как стало известно ранее, в последнее время литовские компании стали уходить за границу. Эксперты объясняют такую тенденцию непредсказуемостью местного законодательства, пандемией и Brexit. Речь идет о 115 фирм, от ухода которых бюджет Литвы сократится почти на 45 млн евро.

«Это не вчерашняя тенденция: если еще лет 5–10 назад могли быть надежды на экономическое процветание прибалтийских государств, то сегодня надежды становятся все более эфемерными», — отметил Алексей Зубец в беседе с Baltnews.

Он добавил, что конец, который предсказывали многие эксперты для Прибалтики, в последнее время становится все более явным. Вероятно, считает Зубец, республики ждет «экономическое разрушение». Со временем они превратятся в «никому не нужный придаток ЕС».

Тем временем жители Прибалтики вспоминают о жизни во времена Советского Союза. Недавно на интернет-портале Quora были опубликованы ответы жителей республик на вопрос о том, как они жили в СССР и что потеряли после присоединения к Евросоюзу.