Экс-возлюбленную Тимати перепутали на видео с Даной Борисовой

Москва, 5 марта. Модель Алена Шишкова, встречавшаяся с рэпером Тимати, показала бекстейдж с новой фотосессии. Изменившуюся до неузнаваемости девушку перепутали с телеведущей Даной Борисовой.

Шишкова опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в объемной футболке, обтягивающих джинсах и на каблуках. Выпрямленные волосы модели развеваются от потоков воздуха, а сама она томно смотрит в камеру.

«Работа», — написала девушка и добавила смайл в виде двух сердец.

Далеко не все подписчики сразу узнали экс-возлюбленную Тимати. В социальной сети развернулось целое обсуждение. Многие комментаторы решили, что все дело в ярком макияже. Как известно, средствами для скульптурирования можно действительно «нарисовать» себе новое лицо.

По всей видимости, сообщений с вопросами к модели набралось слишком много, и она решила закрыть комментарии к записи. А затем объяснила в Instagram Stories, что всего лишь немного изменила губы.

«Губы, которые делает мой мастер, выглядят естественно, увлажненно, с четким контуром и не смотрятся перекаченными, «сделанными», — написала блондинка.

Аналогичная ситуация произошла недавно со звездой Голливуда Деми Мур. Актриса в качестве модели вышла на подиум, а фанаты тут же заявили, что ее лицо выглядит «изуродованным» и «перекроенным» до неузнаваемости. Однако на последующих фото и видео она выглядела совершенно привычно.