Строить мост через Чепцу в Кировской области начнут в 2022 году

Киров, 5 марта. Разработка проектной документации по строительству моста через реку Чепца завершилась в Кировской области. Возведение конструкции должно начаться в 2022 году.

Подрядчик для строительства моста будет выбран в четвертом квартале 2021 года, объяснил замминистра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. Средства на возведение сооружения будут выделены из федерального бюджета. Строительство моста должно занять не более трех лет.

Благодаря конструкции удастся соединить Кирово-Чепецк и Слободской в объезд Кирова. Целью проекта является выведение транзитного транспорта с улиц Кирова. Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. В текущем году власти намерены заняться созданием проектов по укладке автомобильной дороги, пишет «Свойкировский.рф».

Строительство нового большого моста начнется и в Саратовской области. Ранее город с рабочим визитом посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отсутствие дороги доставляет множество проблем, подчеркнул специалист.