Полина Гагарина, Лена Темникова, Лолита и IOWA почтили Ахматову трибьют-альбомом в VK

Анна Ахматова по праву считается одним из величайших русских поэтов XX века. Огромный дар и трагическая судьба (многие из ее близких и друзей стали жертвами репрессий) сделали Ахматову не только одной из самых значимых фигур русской литературы, но и героиней массовой культуры.

В память о поэтессе и в преддверии 8 Марта российская социальная сеть «ВКонтакте» создала проект, в рамках которого известные исполнительницы записали трибьют-альбом «Я — голос ваш». Десять певиц, среди которых Полина Гагарина, Лена Темникова, Лолита и IOWA, выбрали свои любимые тексты Ахматовой и записали десять песен по мотивам ее произведений.

Как рассказали продюсеры, цель проекта — не только напомнить о писательнице, но и побудить людей слушать и слышать поэзию, а также слушать и слышать женщин.

Трибьют с дополнительными материалами представлен на специальной странице «ВКонтакте», посвященной поэтессе. В настоящее время альбом доступен на «Музыка ВК» и BOOM, через месяц он появится и на других платформах.

Анна Андреевна Ахматова (урожденная Горенко) родилась 11 (23) июня 1889 года в Одессе. Она начала свой путь в литературе как один из ярких представителей поэзии Серебряного века, но вскоре стала самостоятельной поэтической величиной. Ахматова также известна как переводчица и литературовед. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе в 1965 и 1966 годах.

Многие близкие поэтессы стали жертвами репрессий. Ее первый муж (в то время они уже были в разводе) — большой русский поэт Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году. В ГУЛАГе умер ее третий муж — известный литературовед Николай Пунин. Сын Ахматовой, историк Лев Гумилев более десяти лет провел в заключении.

Сама поэтесса подвергалась в советское время резкой публичной критике, ее годами не печатали, не давали работать (знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года, после которого Ахматова и писатель Михаил Зощенко были исключены из Союза писателей).

При этом еще при жизни Ахматова была чрезвычайно популярна и почитаема поклонниками, ее имя и стихи были широко известны как в СССР, так и за рубежом.

Поэтесса скончалась 5 марта 1966 года, на 13 лет пережив Иосифа Сталина (который также умер 5 марта).

Одно из самых значительных произведений Ахматовой, посвященное близким репрессированных, — поэма «Реквием», которая во времена СССР расходилась через самиздат и увидела свет только в конце 1980-х годов. Фрагменты этого произведения часто накладывают на музыку, «Реквием» звучит и в трибьют-альбоме.

Биография и произведения поэтессы не раз вдохновляли музыкантов. Так в 2011 году в Париже была поставлена опера «Ахматова» на музыку Брюно Мантовани.

Стихи поэтессы, положенные на музыку, исполняли Александр Вертинский, Валерий Леонтьев, Нина Шацкая, Елена Камбурова, «Сурганова и оркестр», Азиза и многие другие рок- и поп-исполнители.