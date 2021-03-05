Евросоюз угрожает «задушить» Великобританию штрафами

Лондон, 5 марта. Европейский суд постановил оштрафовать Великобританию за систематическое нарушение законодательства о выбросах парниковых газов.

Великобритания проиграла первый суд против ЕС после выхода из состава континентального блока. Предметом спора стали выбросы в атмосферу парниковых газов, в частности, диоксида азота, содержащегося в выхлопных газах крупного автотранспорта, сообщает Daily Telegraph.

В 2008 году ЕС принял постановление о поддержании баланса выбросов парниковых газов в атмосферу, и Великобритания на протяжении всех 12 лет систематически нарушала это постановление минимум в 16 районах страны, включая крупнейшие города Соединенного Королевства — Лондон и Манчестер. В 2018 году Еврокомиссия подала жалобу, основываясь на замерах показателей выбросов за период с 2010 по 2017 год. Сейчас ЕК угрожает «задушить» Великобританию штрафами за многолетние нарушения.

Еще одним поводом для столь агрессивного давления на правительство Бориса Джонсона стала смерть девочки Эллы Кисси-Дебры — она скончалась в результате тяжелого приступа астмы. Врачи решили, что смерть напрямую связана со слабостью ее легких и высоким содержанием в воздухе выхлопных газов.

Великобритания уже пообещала к 2030 году прекратить выпуск автомобилей, работающий на бензиновом и дизельном топливе, чтобы выйти на европейские стандарты. Несмотря на то, что 31 декабря 2020 года в ходе Brexit Великобритания вышла из состава Европейского суда, все дела, относящиеся к периоду ее пребывания в континентальном блоке, будут доведены до конца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суды Франции и Нидерландов признали правительства своих стран виновными в несоблюдении экологических стандартов и целей, предусмотренных Парижским соглашением 2015 год.