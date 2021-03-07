ТОП-15 успешных женщин в политике и общественной деятельности России

В преддверии 8 Марта ФАН составил список наиболее эффективных и влиятельных женщин-политиков в России.

Героини этого перечня стойко справляются с возложенным на них грузом ответственности, ежедневно решают задачи государственной важности и всегда добиваются нужного результата, оставаясь при этом хрупкими и привлекательными представительницами прекрасной половины человечества.

Валентина Матвиенко

21 сентября исполнится ровно 10 лет, как Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации Федерального собрания РФ, но на политической арене она стала заметна намного раньше. Ее называют «политиком трех эпох». Она представляла интересы Советского Союза на Мальте и в Греции, работала вице-премьером в непростом 1998 году.

Но самыми заметными достижениями Валентина Ивановна отметилась на посту губернатора Санкт-Петербурга и спикера Совфеда. В период ее работы в городе на Неве его бюджет и объем промышленного производства выросли в 5 раз, а иностранные инвестиции — в 7,5 раз. По ее инициативе возрожден праздник выпускников «Алые паруса», ставший одной из визитных карточек северной столицы.

В период работы Матвиенко в должности председателя Совета Федерации стартовали программы «Доступная среда», «Тревожная кнопка» и «Дети России». С ее подачи принята Концепция демографического развития и выплачивается вторая пенсия блокадникам. В 2019 году она была награждена Орденом Святого апостола Андрея Первозванного; кроме того, она является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», почетным гражданином Санкт-Петербурга и Кисловодска.

Эльвира Набиуллина

Заслуженный экономист России Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк РФ с 2013 года. До этого она руководила Министерством экономического развития России, а перед самым назначением в Центробанк успела поработать помощником президента по экономическим вопросам.

Благодаря усилиям Эльвиры Набиуллиной мировой финансовый кризис 2007–2008 годов был пройден с Россией достойно и с сохранением всех социальных обязательств. По ее инициативе отменен ряд избыточных форм надзора и контроля за бизнесом, упорядочены процедуры проверок, а также завершено утверждение графического символа российского рубля.

В должности главы Центробанка она запустила программу оздоровления банковского сектора в России, развернув борьбу с недобросовестными и неустойчивыми финансово-кредитными организациями. Набиуллина также выступила сторонницей инфляционного таргетирования, направленного на поддержания стабильно низких цен.

Татьяна Голикова

Имея экономическое образование, Татьяна Голикова одинаково успешно и добросовестно справлялась с обязанностями руководителя Счетной палаты; помощника президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией; Министерства здравоохранения и социального развития, замминистра финансов России. С мая 2018 года Татьяна Голикова курирует вопросы социальной политики в должности вице-премьера РФ.

По словам наблюдателей, все цифры федерального бюджета Татьяна Голикова помнит наизусть, за что еще в должности главы Счетной палаты ее прозвали «Королевой бюджета». Под ее руководством принят закон о повышении требований к фармацевтическим предприятиям, внедрена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний, созданы пункты первой помощи вдоль главных автомобильных трасс, а также национальная Служба крови.

В числе заслуг вице-премьера Голиковой — координация усилий огромного числа ведомств во время борьбы с коронавирусной инфекцией и минимизации ее последствий для населения. За достижения на государственной службе Татьяна Алексеевна имеет множество наград, в том числе Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

Виктория Абрамченко

С января 2020 года работает заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости. До этого она трудилась в Министерстве сельского хозяйства и руководила Росреестром. За время ее работы в ведомстве были созданы несколько онлайн-сервисов, часть услуг переведена в электронный вид.

Благодаря активному участию Виктории Абрамченко был принят ряд законов, направленных на защиту россиян от мошенничества с недвижимостью.

В должности вице-спикера Виктория Валериевна успешно решает вопросы таких масштабных и чувствительных сфер, как экология, сельское хозяйство, оборот недвижимости. Под ее руководством реализуется национальный проект «Экология», а также ключевые мероприятия государственной политики в области сельского хозяйства и аграрно-промышленного комплекса. Награждена Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Элла Памфилова

Элла Памфилова с марта 2016 года возглавляет Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом Элла Александровна имеет за плечами опыт парламентской работы, решения вопросов социального развития, а также защиты прав человека.

За время руководства Эллы Памфиловой состоялись такие масштабные федеральные кампании, как выборы президента РФ в 2018 году и общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в 2020 году.

Под руководством Памфиловой в 2016–2018 годах были разработаны и внедрены новые стандарты избирательного процесса, отменены открепительные удостоверения, на смену которым пришла технология «мобильный избиратель».

По словам коллег Эллы Александровны, она всегда спокойно и убедительно отражает любые попытки дискредитировать выборную систему России, выслушивая все стороны и аргументированно поясняя позицию ЦИК. А при нападении на нее в 2019 году злоумышленника в ее собственном доме она не растерялась и защитилась от него стулом.

Мария Захарова

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Мария Захарова имеет дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный посол.

Мария Захарова на своем посту защищает интересы России на международной арене, зачастую реагируя на агрессивные и неадекватные выпады западных коллег. Благодаря активному и остроумному отстаиванию позиций МИД РФ Мария Захарова даже попадала в ТОП-10 медиарейтингов.

Награждена Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а также Орденом Дружбы.

Анна Попова

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — главный государственный санитарный врач РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). Врач-эпидемиолог, гигиенист, доктор медицинских наук, профессор.

Во многом именно Попова, официально руководящая Роспотребнадзором с апреля 2014 года, приняла на себя один из главных ударов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, которая началась в марте 2020-го.

Она — уроженка Ростова-на-Дону, выпускница Ростовского государственного медицинского университета по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология. Автор и соавтор более семидесяти научных работ, двух монографий, более 50 нормативно-методических документов.

Награждена Орденом Почета и нагрудным знаком «Мехр-саховат» («Милосердие и щедрость») — от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева — за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.

Татьяна Москалькова

Доктор философских и юридических наук, генерал-майор милиции. Все эти определения применимы к Татьяне Москальковой — уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. С 2016 года омбудсмен стоит на страже прав и интересов соотечественников.

За время нахождения в этой должности Москалькова добилась серьезных результатов. Омбудсмен внесла свою лепту в освобождение трех российских моряков, захваченных в мае 2020 года у берегов Экваториальной Гвинеи, и содействовала российско-украинскому обмену заключенными в сентябре 2019 года, благодаря чему 35 граждан РФ вернулись домой.

Татьяна Москалькова способствовала и освобождению Марии Бутиной, приговоренной к 18 месяцам тюрьмы на территории США.

Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, начинавшая общественную деятельность в качестве волонтера, отстаивает интересы несовершеннолетних с 2016 года, при этом сама является матерью семерых детей.

Детский омбудсмен ведет работу по обеспечению безопасности подрастающего поколения в России, инициирует проекты, направленные на воспитание и продвижение семейных ценностей.

Из последних достижений Анны Кузнецовой — возвращение 15 российских детей из Сирии на родину в сентябре 2020 года.

Ирина Яровая

Депутат Государственной думы РФ, входит во фракцию «Единой России» и представляет сразу шесть регионов. Она — заместитель спикера и член Совета ГД РФ.

В 1988 году окончила Дальневосточный государственный университет, а в 2000-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. По образованию — юрист.

С 2007 года по настоящий момент выступила соавтором более двухсот законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Яровая — один из авторов закона «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Также широко известен так называемый закон (или пакет) Яровой — два законопроекта, имеющие антитеррористическую направленность.

В 1980–1990-е годы уроженка Макеевки Донецкой области работала в органах прокуратуры СССР и РФ. Имеет звание — младший советник юстиции.

Наталья Поклонская

Депутат Государственной думы РФ, где представляет фракцию «Единой России». Является заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

До того как стать депутатом, Поклонская на протяжении более двух с половиной лет (с марта 2014 года по октябрь 2016-го) работала прокурором Республики Крым.

Уроженка поселка городского типа Михайловка Ворошиловградской области (ныне — Луганская), она стала одним из олицетворений Крымской весны семь лет назад, когда полуостров мирным путем вернулся в состав нашей страны. На основе тех событий Поклонская потом написала книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Алена Аршинова

Депутат Госдумы с 28 марта 2012 от «Единой России», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова является хорошим примером молодой и успешной женщины-политика, занимающейся продвижением российского образования.

В ходе исполнения полномочий депутата Государственной думы VI и VII созыва политик выступила соавтором свыше 70-ти законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Ольга Любимова

Одна из самых молодых министров страны Ольга Любимова занимает пост министра культуры с января 2020 года. И хотя политик находится на этом посту сравнительно недолго, Любимова уже смогла достичь определенных результатов.

Несмотря на ограничительные меры, которые характеризовали весь коронавирусный 2020 год, министр сделала культурные проекты доступнее благодаря новым технологиям. Так, посещаемость онлайн-мероприятий федеральных музеев за последний год превысила показатели физических посещений музеев в 2019 году.

Екатерина Мизулина

Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина работает над тем, чтобы противодействовать распространению опасного контента во Всемирной сети.

Среди наиболее важных инициатив общественного деятеля — введение в России цифрового налога для иностранных IT-платформ. Эта практика должна устранить неравенство между иностранными и российскими IT-компаниями.

Зарина Догузова

Молодая и амбициозная руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова была назначена на должность в 2019 году. На этом посту она совместно с Минэкономразвития работает над тем, чтобы расширить возможности интересного и доступного отдыха в России.

2020 год стал знаковым для внутреннего туризма в стране. В этот год Ростуризм впервые инициировал программу туристического кэшбека и запустил новые чартерные направления, повысившие доступность путешествий по стране. Кроме того, историческим стало решение президента о создании национального проекта по туризму, который позволит успешнее реализовать туристический потенциал России.