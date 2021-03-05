Хилькевич объявила о завершении съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Москва, 5 марта. Актриса Анна Хилькевич опубликовала видео со съемок проекта «Универ. 10 лет спустя» и объявила об их завершении. Готовящееся шоу станет продолжением полюбившегося многим сериала.

Подробности нового проекта пока держат в строгом секрете. Как объяснила Хилькевич, ей нельзя раскрывать детали и даже показывать кадры с площадки, но она тем не менее запечатлела часть процесса.

Звезда пообещала поклонникам крутой и смелый проект. Пока известно лишь, что продолжение «Универа» выйдет на экраны в этом году.

«Это был невероятный и, как это странно бы не звучало, новый опыт!» — написала она в социальной сети Instagram.

Хилькевич поблагодарила коллег за «фантастически кайфовый» процесс. А фанаты признались, что с нетерпением ждут выхода новых эпизодов.

Ситком «Универ» выходил на канале ТНТ с 2008 года по 2011 год. Сериал рассказывал про жизнь студентов, проживающих в одном блоке общежития, их отношения и попытки найти свое призвание.

В 2011 году на ТНТ начался показ продолжения истории под названием «Универ. Новая общага». А спустя два года состоялась премьера спин-оффа «СашаТаня».

Хилькевич недавно призналась фанатам, что раньше очень боялась известных личностей. По мнению звезды, такой страх появился у нее из-за неуверенности в себе.