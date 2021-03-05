ВОЗ опровергла сообщения об отказе публиковать отчет по поездке в китайский Ухань

Женева, 5 марта. Представитель Всемирной организации здравоохранения опроверг сообщения СМИ о том, что группа экспертов не будет публиковать информацию о поездке в Ухань.

Отчет будет официально обнародован 14 или 15 марта. Группа из разных стран мира около месяца находилась в Китае, где изучала возможные причины возникновения и распространения коронавирусной инфекции. 26 представителей ВОЗ расследовали обстоятельства появления пандемии.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.