Спасатели Новой Ладоги вытащили раздраженного енота из очистных сооружений

Санкт-Петербург, 5 марта. Енотовидная собака заблудилась в лесу Ленобласти и угодила в очистные сооружения. Зверька пришлось вызволять работникам спасательного отряда.

Члены ПСО Новой Ладоги выручили животное, застрявшее на территории комплекса по обеззараживанию канализационных вод. О судьбе хищника забеспокоились местные жители, сообщает региональная аварийно-спасательная служба.

После завершения спасательной операции оказавшийся на поверхности енот не источал дружелюбия, поэтому возвращать его в лес пришлось при помощи ловушки-петли.

Сообщается, что первые особи данного вида появились под Петербургом в середине 1930-х годов. Тогда в регион завезли 82 представителя семейства псовых.

Ранее ФАН писал о еноте, которого москвичи спасли из-под двигателя автомобиля.