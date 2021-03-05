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Внешность Виктории Бони без фильтров разочаровала фанатов

Внешность Виктории Бони без фильтров разочаровала фанатов

Москва, 5 марта. Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня практически довела до слез свою поклонницу, которая была разочарована ее истинной внешностью без фотошопа.

В эфире Первого канала в конце февраля вышел выпуск программы «Сегодня ночью», который был посвящен современным Золушкам. В студии появилась и Виктория Боня с рассказом о своем нелегком пути к успеху и славе. Однако зрителей и поклонников до глубины души тронула не история звезды, а ее внешний вид.

Телеведущая в жизни, как оказалось, имеет мало общего с девушкой модельной внешности, которая запечатлена на снимках в Instagram. Ее фанаты оказались вдвое разочарованы, ведь Боня ведет авторские курсы по сохранению красоты и молодости.

«Сейчас моя главная задача — помочь каждой из вас сохранить красоту своего лица без уколов, операций и ботокса. Вы увидите, как уменьшается второй подбородок и провисание кожи, овал лица становится четче, шея длиннее, а лицо свежее», — рекламирует свой марафон красоты звезда.

Внешность Виктории Бони без фильтров разочаровала фанатов

Одна из подписчиц очень эмоционально отреагировала на настоящую внешность Виктории Бони без фильтров. По словам девушки, после выпуска она потеряла мотивацию.

«Посмотрела эфир, где вы у Галкина. Какой у вас овал лица! Ничего общего с вашими видео. Так огорчилась. Вы и ваши курсы с разрядкой и тренировкой лица были моей надеждой. Я так рассчитывала на ваши знания и успехи, а это фильтры. Чуть не плакала», — призналась фанатка.

Сама телеведущая заявляет, что виной плохому внешнему виду является лишний вес. Боня за год поправилась на девять килограммов, которые сказались и на овале лица.

Недавно мать Наташи Королевой Людмила Порывай ответила хейтерам, критикующим ее за морщины и другие явные возрастные изменения. Женщина не поддерживает идею о сохранении молодости с помощью пластических операций.

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