Внешность Виктории Бони без фильтров разочаровала фанатов

Москва, 5 марта. Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня практически довела до слез свою поклонницу, которая была разочарована ее истинной внешностью без фотошопа.

В эфире Первого канала в конце февраля вышел выпуск программы «Сегодня ночью», который был посвящен современным Золушкам. В студии появилась и Виктория Боня с рассказом о своем нелегком пути к успеху и славе. Однако зрителей и поклонников до глубины души тронула не история звезды, а ее внешний вид. Телеведущая в жизни, как оказалось, имеет мало общего с девушкой модельной внешности, которая запечатлена на снимках в Instagram. Ее фанаты оказались вдвое разочарованы, ведь Боня ведет авторские курсы по сохранению красоты и молодости.

«Сейчас моя главная задача — помочь каждой из вас сохранить красоту своего лица без уколов, операций и ботокса. Вы увидите, как уменьшается второй подбородок и провисание кожи, овал лица становится четче, шея длиннее, а лицо свежее», — рекламирует свой марафон красоты звезда.

Одна из подписчиц очень эмоционально отреагировала на настоящую внешность Виктории Бони без фильтров. По словам девушки, после выпуска она потеряла мотивацию.

«Посмотрела эфир, где вы у Галкина. Какой у вас овал лица! Ничего общего с вашими видео. Так огорчилась. Вы и ваши курсы с разрядкой и тренировкой лица были моей надеждой. Я так рассчитывала на ваши знания и успехи, а это фильтры. Чуть не плакала», — призналась фанатка.

Сама телеведущая заявляет, что виной плохому внешнему виду является лишний вес. Боня за год поправилась на девять килограммов, которые сказались и на овале лица.

Недавно мать Наташи Королевой Людмила Порывай ответила хейтерам, критикующим ее за морщины и другие явные возрастные изменения. Женщина не поддерживает идею о сохранении молодости с помощью пластических операций.