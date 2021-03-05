Житель ЗАТО Радужный распылил на митинге газ в лицо силовику и сел на три года

Владимир, 5 марта. Суд во Владимире вынес приговор злоумышленнику, напавшему на сотрудника полиции. Инцидент произошел во время незаконного митинга.

В ходе разбирательства установлено, что житель ЗАТО Радужный 23 января был на Театральной площади города Владимир. Порядок и безопасность на незаконном уличном мероприятии обеспечивали сотрудники полиции. Фигурант решил помешать законной деятельности силовиков.

Виновник распылил струю перцового газа в лицо полицейскому, что повлекло причинение вреда здоровью. Подсудимый признал вину в применении насилия в отношении представителя власти. Он приговорен к трем годам колонии общего режима.

В Москве таксист стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника ОМОН. Злоумышленник несколько раз ударил силовика в ходе незаконного митинга, сообщил ФАН.