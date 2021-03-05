Пособники Басаева и Хаттаба отправились за решетку за нападение на военнослужащих РФ

Ставрополь, 5 марта. Возмездие настигло двух членов незаконных бандформирований. Фигуранты признаны виновными в посягательстве на жизни российских военнослужащих в 1999 году на территории Дагестана.

Суд и следствие установили, что злоумышленники из Ставрополья входили в банду полевых командиров Хаттаба и Шамиля Басаева. В составе вооруженной группы подсудимые напали в Дагестане на военнослужащих РФ. В результате обстрела погибли 33 человека, еще 34 получили ранения.

Участники бандформирований получили 13 и 14 лет колонии строгого режима, сообщили в СК. Всего по факту нападения были объявлены в розыск 28 человек. Семеро из них уже скончались, включая полевых командиров.

В декабре прошлого года 12-летний срок заключения получил другой участник банды Басаева. Он ответил за кровавую акцию в Буденновске, сообщал ФАН.