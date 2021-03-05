Лондон, 5 марта. Шотландский ревнивец покалечил монтировкой неприятеля, после чего разбил мотор его автомобиля. Виной агрессивного поведения мужчины стало недоверие к возлюбленной.

Пострадавшим оказался директор супермаркета Джек К., который попался под горячую руку разъяренного британца на автостоянке в Алди. О современных декорациях оперы «Дездемона» на Фулбар-роуд сообщает Daily Record.

Мужчина напал на соотечественника из-за навязчивых подозрений, что его девушка проводит время с другим. Как позднее рассказали в полиции, Эндрю П. отправился на работу к своей подруге, где и схлестнулся с потенциальным соперником. Вдобавок к физическим увечьям, которые шотландский «отелло» нанес обидчику, агрессор еще разбил мотор его черной Kia Optima.

На место происшествия быстро приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали дебошира. Теперь 24-летнему Эндрю предстоит ответить в суде за свои неправомерные выходки. Британец был единогласно признан виновным в нападении на Джека К. и причинении ему телесных повреждений. Выяснилось, что подсудимый со всей силы боднул его головой, а также щедро прошелся по телу монтировкой.

Кроме того, Эндрю П. вменили и умышленное повреждение автомобиля жертвы, назвав действия англичанина «безрассудными». Также судья не обошел стороной тот факт, что шотландец хранил у себя оружие. По словам стражей порядка, случившееся в пригороде Глазго — это серьезный инцидент, который заслуживает самого пристального внимания со стороны блюстителей порядка.

Юрист уточнил, что суд не должен доказывать невиновность подруги фигуранта перед своим спутником, но обязан наказать ревница за то, что он сделал. Сторона защиты утверждает, что после нападения его клиент расстался со своей избранницей, но мечтает сойтись с ней вновь. Оказалось, что пара имеет общего ребенка, а на работе о дебошире отзываются сугубо положительно.