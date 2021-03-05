Украина заморозит цену на газ для внутреннего потребления

Киев, 5 марта. НКРЭКУ Украины поддержала идею о фиксировании годовой цены на природный газ. Однако окончательное решение о введении устойчивых тарифов будет принято Киевом позднее.

Первичное согласование новых мер поддержки потребителей подтверждает ТАСС. Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, выступает за введение фиксированной стоимости кубометра голубого топлива. В течение года управляющая компания не будет иметь права менять стоимость энергоресурсов.

Предполагается, что данная мера минимизирует возможные колебания в стоимости продукта и сделает его более доступным для населения. Комиссия приняла решение о введении фиксированной цены с 1 мая текущего года по 30 апреля 2022. Однако пока решение является проектным — оно может измениться при согласовании с властями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее объявил о том, что Украина сможет обеспечивать себя газом самостоятельно. Однако для этого Киеву нужны миллиардные инвестиции, а также несколько лет поиска и разработки месторождений.