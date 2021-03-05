Лукашенко рассказал про «дворец» в белорусской деревне

Минск, 5 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с инспекцией минский завод «Мотовело». Выступая перед рабочими, Лукашенко сделал ряд заявлений и признаний.

Лукашенко посетил с проверкой и рядом поручений одно из передовых предприятий Беларуси — завод «Мотовело». Во время выступления перед рабочими Лукашенко затронул одну из главных тем полемики противников белорусской власти, включая свои вымышленные богатства.

«У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 — домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец». Все остальное принадлежит государству», — заявил белорусский президент.

Белорусский лидер пошутил, что, если кто-то найдет настоящий, стоящий миллиарды «дворец Лукашенко», он может сразу же туда заселиться. Также президент уличил белорусскую оппозицию во вторичности: «есть «дворец Путина», значит, и «дворец Лукашенко» где-то должен быть». Лукашенко заверил, что держит ситуацию в стране под контролем, и во второй раз «поднять народ» антиправительственным формированиям уже не получится.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что участники белорусских протестов «потеряли улицы».

Федеральное агентство новостей сообщало, что перед отправкой на завод «Мотовело» Лукашенко освободил от должности своего помощника Евсеева.