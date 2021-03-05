Леонид Барац поздравил «своих» женщин с 8 Марта

Один из основателей «Квартета И» Леонид Барац в беседе с ФАН поздравил близких ему женщин с 8 Марта, воздержавшись от традиционного обращения в адрес всей прекрасной половины человечества.

«В адрес прекрасных дам всех я ничего хорошего сказать не могу, потому что всех прекрасных дам я не знаю, их очень много, — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей. — А в адрес своих прекрасных дам могу что-то сказать».

Артист выразил мнение, что в праздничный день следует не обращаться ко всем женщинам общими фразами, а поздравлять только «своих».

«Я считаю, что свои мужчины должны своим женщинам говорить хорошие слова, а не в принципе обобщать, произнося формальные сентенции, — заявил Леонид Барац. — Но есть прекрасные женщины, в которых ты влюблен и с которыми хочется быть рядом. Таких своих женщин я и поздравляю с 8 Марта».

Ранее ФАН писал, как появился Международный женский день и как этот праздник отмечают сегодня. Несмотря на то, что 8 Марта давно превратился в «день весны, красоты и нежности», изначально он задумывался с совершенно другим посылом — это был день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

Тем не менее сегодня это нежный и милый праздник, который позволяет каждому мужчине сказать теплые слова самым близким женщинам. Чтобы облегчить выбор подарка на 8 Марта, ФАН составил список полезных, недорогих и по-настоящему интересных сюрпризов, которые не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола.

Ранее Лев Лещенко в беседе с ФАН выразил мнение, что этот день делает мужчин чище и благороднее. Знаменитый советский и российский певец поздравил прекрасную половину человечества с наступающим 8 Марта и рассказал о главном значении праздника.